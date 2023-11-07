Як Єврокомісія оцінила готовність України до переговорів про вступ до ЄС

Звіт Єврокомісії щодо України свідчить, що повністю виконаними вважають чотири з семи рекомендацій, які Київ має втілити для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії, що опинився в розпорядженні журналістів, передає НСН.

За даними видання, повністю завершеними вважається виконання таких критеріїв:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність із Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Що ще має виконати Україна?

За даними видання, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. У межах цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника САП та директора НАБУ.

Також, за даними РС, Україна ще має:

ухвалити закон про збільшення штатного розкладу НАБУ;

вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки;

вилучити обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу.

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, якого в Брюсселі також очікували від Києва, сказано, що «Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів».

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них. Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту.

Зазначимо, 8 листопада Європейська комісія збирається представити оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС.

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