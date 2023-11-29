Порошенко програв суд Зеленському щодо «плівок Медведчука»

Порошенко програв суд Зеленському щодо оприлюднення інформації про зв’язки з Медведчуком.

Експрезидент Петро Порошенко програв справу за позовом до чинного глави держави Володимира Зеленського щодо оприлюднення інформації про зв’язки п’ятого президента з кумом президента рф і колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це свідчить постанова Великої палати Верховного суду від 19 жовтня 2023 року, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Згідно з матеріалами справи, ідеться про слова Зеленського, який в одному з інтерв`ю сказав, що «з терористами, сепаратистами ОСОБА_2 (Медведчук – ред.) торгував, заробляв разом з п`ятим президентом», «ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли».

На думку позивача – Порошенка, чинний Президент України ухилявся оприлюднити в повному обсязі наявну у нього публічну інформацію, отриману від Служби безпеки України, розвідувальних органів або інших осіб щодо нього.

«Тому позивач звернувся до адміністративного суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність Президента України, яка полягає у неоприлюдненні згаданої в інтерв`ю публічної інформації, а також зобов`язати відповідача оприлюднити цю інформацію, що становить суспільний інтерес», зазначається у постанові.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні позову, із чим позивач не погодився і подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного Суду.

Та, своєю чергою, змінила рішення суду першої інстанції лише у мотивувальній частині, а у в іншій частині рішення було залишено без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду відмовився розглядати позов експрезидента Петра Порошенка до Bihus.Info і президента Володимира Зеленського, у якому п’ятий президент просив суд зобов’язати журналістів оприлюднити телефонні розмови народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Що відомо про «плівки Медведчука»

18 травня 2021 року журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили записи розмов, на яких нібито тодішній депутат фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук спілкується із керівництвом Росії та бойовиками ОРДЛО. Зокрема, журналісти стверджують, що Медведчук контактував з російськими посадовцями, обговорював легітимізацію бойовиків та зустрічі із тодішнім президентом Петром Порошенком. Записи датуються 2014-2017 роками.

Служба безпеки України заявила, що проведе експертизу оприлюднених Бігусом аудіозаписів. 9 березня СБУ допитала Медведчука у цій справі.

11 травня 2021 року в будинку Медведчука відбулись обшуки. За кілька годин генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та голова Служби безпеки Іван Баканов провели спільний брифінг щодо обшуків та оголошення підозри Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку.

13 травня Печерський суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. На нього надягли електронний браслет. Тарас Козак, за словами Медведчука, перебуває в Білорусі на лікуванні.

Раніше Порошенко вже намагався через суд витребувати з громадської організації «Том 14», до якої належить Bihus.Info і яка заснована журналістом Денисом Бігусом, аудіозаписи телефонних розмов. На це журналіст відповів, що ГО не є розпорядником аудіофайлів, а «власником є фізична особа, людина і журналіст Бігус Денис Станіславович». Бігус також зазначав, що усі аудіозаписи вже опубліковані на YouTube.

Ще новини України: Відносини між Зеленським та Залужним жахливі, кремль намагається скористатися ситуацією – The Economist