Петро Порошенко заявив про початок виробництва потужних українських РЕБ. Про це він написав сьогодні, 3 листопада, на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Ми починаємо виробництво потужних українських систем радіоелектронної боротьби. «РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників», — сказав Валерій Залужний у The Economist. Саме тому ми вже багато місяців шукали спеціалістів, тестували техніку, купували деталі. Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії, – написав Порошенко

За його словами, проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення — з 2014 року — виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер Україні необхідні потужніші системи.

Тому, коли я побачив на папері, що цей РЕБ може «задавити» російські БПЛА на відстані до 20 (!) кілометрів, засліпити «Зали» та «Орлани» так, щоби вони більше не могли коригувати ланцети по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога — то це видавалось фантастикою, – написав Порошенко

Він додав, що його команда, проте, повірила розробникам.

Тому я не просто побачив, як цей РЕБ з креслення перетворився на випробувальний зразок, не просто побачив його випробування на полігоні — тепер ми інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень. Ви правильно зрозуміли — ми запускаємо виробництво потужних РЕБ-систем, які прикриватимуть наше військо на найбільш гарячих напрямках — під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра. Працюємо разом на перемогу і до перемоги! – написав п’ятий президент України

Раніше ми писали: Як виграти війну з росією: що сказав Залужний The Economist – повний текст про 5 кроків