Відносини між Зеленським та Залужним жахливі, кремль намагається скористатися ситуацією – The Economist

The Economist написав про жахливі стосунки між Зеленським та Залужним, падіння рейтингу Зеленського і намагання кремля скористатися ситуацією, передає НСН.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нібито, остаточно розсварилися, їхні стосунки зараз «жахливі». Наразі між основними політичним гравцями ще існує укладене на початку повномасштабного вторгнення неформальне перемир’я, але нестабільність уже внесено.

У кремлі дуже тішаться таким розвитком подій та мають намір скористатися суперечками в українській владі для того, щоби продовжити підкорення України. Про це повідомляє видання The Economist з посиланням на власні джерела.

За словами анонімного чиновника у вищих ешелонах влади, суперечки між Банковою та Генштабом спричинив «передбачуваний» результат контрнаступної операції, точніше те, що вона «зайшла в глухий кут».

Джерело каже, що Залужний, можливо, вчинив нерозумно, суперечачи більш оптимістичній публічній позиції свого президента, але мало хто в уряді міг би посперечатися з його тверезими висновками. Зараз тривають пошуки щодо того, хто винен у невдачі.

Політики кажуть, що їхні генерали – бовдури, вишколені в Радянському Союзі. А генерали кажуть, що політики бовдури, які їм заважають. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком безвиході, йдеться у матеріалі.

Ще одним фактором, що впливає на ситуацію, The Economist називає повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони півдня України.

Як пише видання, у ній підозрюваними виступають наближені до Залужного військові командири, а сам головнокомандувач, за деякими даними, має статус свідка, але цей статус може змінитися на щось більш серйозне.

Союзники кажуть, що можливість кримінального обвинувачення покликана тримати його в узді. Появи генерала у ЗМІ можна розглядати як «страховий поліс», припускає джерело з Генерального штабу.

The Economist зазначає, що «Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його нечисленні кроки на політичній арені не можна назвати вправними».

Втім, це не означає, що він не становить жодної загрози для Зеленського. Президент, який ще у 2019 році був коміком, знає, як швидко українське суспільство може створювати та ламати своїх лідерів, нагадує видання.

Внутрішні опитування, з якими ознайомився The Economist, свідчать про те, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку руху країни.

Дані, отримані в середині листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, що менше половини, ніж до все ще шанованого генерала Залужного (+70%). Керівник розвідки Кирило Буданов також має кращі рейтинги, ніж президент (+45%).

Те саме опитування свідчить про те, що Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться віч-на-віч зі своїм головнокомандувачем, пише The Economist.

8 із 10-ти українців виступають проти ідеї проведення виборів під час війни. Президент також виключив їх проведення у 2024 році, посилаючись на воєнний стан.

Але падіння його рейтингів ще може переконати його змінити свою думку, припускає The Economist, додаючи, що російська пропаганда теж скористається тим, що вибори не відбудуться.

Високопоставлене джерело The Economist в уряді припускає, що російська пропаганда набула популярності, тому що у неї є матеріал для гри.

Корупція є, – визнає чиновник.- Менеджмент часто неефективний. Україна недостатньо перевела свою економіку на воєнний стан. Але тільки росія виграє, якщо президент буде вигнаний.

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