Зеленський – головний мрійник: Politico назвало найвпливовіших людей Європи

Авторитетне видання Politico у вівторок, 28 листопада, назвало найвпливовіших людей Європи. У цьому рейтингу Зеленський – головний мрійник, а Єрмак – кардинал. Загалом до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico потрапили 28 осіб, серед яких 17 чоловіків та 11 жінок.

Рейтинг опубліковано на сайті видання, передає НСН.

Зеленський – головний мрійник, а Єрмак – кардинал

Президент України Володимир Зеленський став головним «мрійником» Європи за версією американського видання Politico. Його назвали «марафонцем» і порівняли з Вінстоном Черчиллем, Мартіном Лютером Кінгом і Нельсоном Манделою.

Час від часу з’являється якийсь лідер, який самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський, — пише Politico

Видання зазначає, що Зеленський, від його зухвалого відео «Ми тут», знятого в перші дні війни на вулиці Банковій, і його культової фрази «Мені потрібна зброя, а не евакуація», до виступів парламентах Європи та світу, надихав і продовжує надихати українців протистояти повномасштабному вторгненню росії.

Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС — і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО, — додає Politico

Водночас видання припускає, що 2024 рік буде для Зеленського складнішим через виснаження українців дворічними битвами та збайдужілість європейців.

Оскільки Захід ухиляється, а Україна продовжує стикатися з загрозою існуванню з боку свого значно більшого сусіда, Зеленський перейшов від благань західних країн про допомогу до читання їм лекцій — і це не так успішно, як його більш піднесені промови, — вважає Politico

Крім того, до рейтингу потрапив ще один український діяч — керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого Politico назвало «зеленим кардиналом Києва». Він посів четверте місце в категорії «діячі».

Андрія Єрмака в деяких колах називають “зеленим кардиналом” Києва. Це пов’язано з тим, що Єрмак очолює Офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов’янського слова “зелений”, а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі, — пояснює Politico

Крім того, видання вважає, що Єрмак є натхненником співпраці України з країнами, що розвиваються, щоб вирвати їх з «теплих і багатих на нафту обіймів» російського президента володимира путіна.

Всього було визначено дев’ять “діячів”, яких очолила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

На другому місці цієї категорії — президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також сюди потрапив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, якого назвали «посередником».

Хто ще потрапив до рейтингу Politico

Найвпливовішою людиною в Європі Politico визначило колишнього прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який обіймав посаду президента Європейської ради, перш ніж повернутися як лідер центристської опозиції. Видання назвало його «Вітром змін».

Зазначається, що успіх Туска на жовтневих виборах, на яких харизматичний 66-річний політик очолив групу партій, котрі дотримуються поглядів від правоцентристського до лівого, відкриває його коаліції чіткий шлях до влади. Відлуння повернення Туска відчуватимуться по всій Європі. Коли Туск знову очолить Польщу і видаватиме примирливі накази, напруженість, ймовірно, ослабне, і трійка безпеки Польща-Франція-Німеччина зможе повернутися до справи.

Також підкреслюється, що перспектива Польщі під керівництвом Туска змусить Київ зітхнути з полегшенням. Хоча Варшава рішуче підтримувала Україну протягом останніх двох років війни, останніми місяцями напруженість навколо експорту сільськогосподарської продукції України досягла піку. Туск закликав до непохитної підтримки Києва.

Нагадаємо, у минулому році найвпливовішою людиною Європи було названо Зеленського.

Президент Чехії Петр Павел, як і Зеленський, потрапив до категорії «мрійники». Видання схарактеризувало його як «яструба».

Крім того, лідером серед “порушників” стала голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна. Її назвали головним технократом, який підтримує військову машину президента Росії Володимира Путіна.

Серед порушників також Віктор Орбан – він на третьому місці.

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