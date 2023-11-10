За яких умов, можливі вибори під час війни – Єрмак перерахував їх

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов, можливі вибори під час війни.

Вибори в Україні під час війни відбудуться за чотирьох умов, які має президент Володимир Зеленський.

Як передає НСН, про це Єрмак заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту “Мосейчук+“.

Єрмак наголосив, що ніяких розмов, які можна було б навіть сприймати як підштовхування, примус до виборів, він не чув.

“Ставлять питання – як ви до цього ставитесь, що ви думаєте? Говорять про те, що є різні досвіди – Америка мала вибори навіть під час війни”, зазначає він.

Керівник ОП нагадав, що президент Зеленський чітко сказав, що не тримається за владу і готовий для виборів у будь-який час, закріплений законом. Але у президента є чотири питання. Єрмак перерахував їх:

щоб ці вибори були визнані світом як демократичні;

щоб кожен з наших героїв, які захищають нас, мав право і можливість проголосувати;

щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала за кордон, мала можливість проголосувати.

Окремо керівник ОП виділив четвертий пункт, за яким президент “не збирається використовувати гроші нашої країни, яких нам не вистачає для зброї, для підтримки економіки, виплати пенсій, для соціальної сфери, на вибори”.

За словами Єрмака, якщо наші партнери скажуть, що готові допомогти вирішити всі ці чотири питання – влада в особі президента готова на це.

Як раніше заявив президент Зеленський, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій. У Держдепі США заявили, що ставляться з розумінням до позиції Києва, що вибори не можуть бути проведені під час війни.

Також в ЦВК пояснили, чому повноваження президента не припиняться без виборів навесні 2024 року.

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