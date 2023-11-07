У ЦВК пояснили, що повноваження президента і Верховної Ради діють до отримання результатів наступних виборів.

Центральна виборча комісія не отримувала жодної інформації про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року – про це заявив заступник голови комісії Сергій Дубовик у коментарі Радіо Свобода, передає НСН.

Він нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді вчергове продовжити воєнний стан на 90 днів. Після схвалення парламентом він триватиме щонайменше до лютого.

«Згідно з чинним законодавством України, будь-які вибори у воєнний час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента України призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів», сказав він.

Крім того, говорячи про президентські вибори, заступник голови ЦВК вказує на те, що, за графіком, виборчий процес мав би розпочатися наприкінці грудня.

На питання про те, чи будуть повноваження президента й згодом парламенту автоматично подовжені наступного року, Дубовик вказав на формулювання в Конституції:

«Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень. Конституція чітко дає відповіді на ці запитання. Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час».

Відтак, відповідно до основного закону, президент і Верховна Рада мають виконувати свої повноваження до наступних виборів.

«Немає новообраного після закінчення воєнного стану складу Верховної Ради – працює чинний склад. Не буде нового президента, обраного на виборах – черговий президент продовжує виконувати свої повноваження. Конституція це чітко визначає», підсумував представник ЦВК.

Також він зазначив, що повноваження місцевого самоврядування вичерпуються лише в 2025 році, тож поки рано говорити про неможливість провести чергові місцеві вибори.

Додамо, восьмі з моменту проголошення незалежності вибори президента України мали б відбутися 31 березня. Однак Конституція забороняє їх проведення під час воєнного стану.

Водночас Зеленський заявляв, що вибори в Україні можуть відбутися під час воєнного стану за умови змін до законодавства та організації голосування таким чином, щоб це було безпечно і щоб у процесі могли брати участь усі українці як усередині країни, на фронті, так і за кордоном.

3 листопада у Верховній Раді заперечили, що готуються до президентських виборів під час війни. У держбюджеті на 2024 рік не передбачено витрат на проведення виборів.

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