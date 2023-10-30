5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Українці не хочуть виборів навіть онлайн: причина

Українці не хочуть виборів
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Більшість українців не підтримують ідеї проведення виборів під час війни. Голосувати не бажають навіть онлайн. Про це свідчать результати останнього опитування КМІС, передає НСН.

Українці не хочуть виборів навіть онлайн

На думку 81 відсотка респондетів, які були опитані в період з 30 вересня по 13 жовтня, вибори мають проводитись після війни і зараз вони не на часі. Ще 3 відсотки опитаних не визначились. І лише 16 відсотків українців думають, що вони мають проводитися попри війну.

Українці не хочуть виборів

Зазначається, що думка про те, що вибори зараз не варто проводити, є переважною у всіх регіонах України.

Українці не хочуть виборів

Соціологи вказують, що крім питання наявності / відсутності запиту на вибори, важливим є інструментальний вибір, у яких легітимний в очах населення спосіб вибори мають бути проведені. Один із очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через Інтернет, проте українці проти цього варіанта.

65% опитаних вважають, що такий метод створює ризики фальсифікацій. Ще 6 відсотків — не визначилися, решта “за”.

Українці не хочуть виборів

Негативне ставлення до дистанційного голосування спостерігається у всіх регіонах, від 55 до 68%.

Українці не хочуть виборів

Раніше ми писали: Вибори під час війни: Зеленський назвав умову їх проведення у 2024 році

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×