Українці не хочуть виборів навіть онлайн: причина

Більшість українців не підтримують ідеї проведення виборів під час війни. Голосувати не бажають навіть онлайн. Про це свідчать результати останнього опитування КМІС, передає НСН.

Українці не хочуть виборів навіть онлайн

На думку 81 відсотка респондетів, які були опитані в період з 30 вересня по 13 жовтня, вибори мають проводитись після війни і зараз вони не на часі. Ще 3 відсотки опитаних не визначились. І лише 16 відсотків українців думають, що вони мають проводитися попри війну.

Зазначається, що думка про те, що вибори зараз не варто проводити, є переважною у всіх регіонах України.

Соціологи вказують, що крім питання наявності / відсутності запиту на вибори, важливим є інструментальний вибір, у яких легітимний в очах населення спосіб вибори мають бути проведені. Один із очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через Інтернет, проте українці проти цього варіанта.

65% опитаних вважають, що такий метод створює ризики фальсифікацій. Ще 6 відсотків — не визначилися, решта “за”.

Негативне ставлення до дистанційного голосування спостерігається у всіх регіонах, від 55 до 68%.

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