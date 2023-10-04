Вибори під час війни: Зеленський назвав умову їх проведення у 2024 році

Вибори під час війни. Президент Зеленський допустив таку можливість і назвав умову, передає НСН, посилаючись на Ліга.Новини.

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію з проведенням виборів в Україні під час війни “складною”, але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вони відбудуться. Про це він сказав в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24.

За словами Зеленського, “ситуація складна”, але вибори можуть відбутися, “якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.

Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади з боку армії РФ. У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори, – сказав він

Нагадаємо, раніше американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, але секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.

Перша леді Олена Зеленська заявила, що не знає, чи балотуватиметься її чоловік на пост президента у 2024 році, але вона підтримає будь-яке його рішення. Їй це буде зробити простіше, чим в перший раз, адже зараз вона вже розуміє, до чого готуватися.

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