«Вибори» закінчилися достроково: на Запоріжжі СБУ дронами атакувала окупантів – ЗМІ (відео)

Псевдовибори закінчились достроково: на Запоріжжі українські дрони-камікадзе “проголосували” в одному з “виборчих” штабів російських терористів.

Як передає НСН, про це виданню РБК-Україна розповіло джерело в СБУ.

Два українських дрони-камікадзе “проголосували” проти російських терористів під час псевдовиборів у селі Скельки Василівського району Запорізької області. “Виборчий” штаб росіяни використовували для зберігання бюлетенів й документів, пише видання.

“Вибори” завершили достроково через вибухи й пожежу.

Після атаки окупанти оточили прилеглі вулиці й почали перевіряти цивільних, зокрема підняли в повітря безпілотники.

“Вибори” для окупантів на Запоріжжі закінчилися достроково. Відео

Нагадуємо, російські терористи проводять на окупованих територіях України так звані “вибори” різного рівня, в тому числі й “довибори” депутатів Держдуми, “вибори” голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

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