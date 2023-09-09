ЗСУ захопили позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині – Генштаб

Українські захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 вересня, передає НСН.

Зазначимо, що це перша згадка про зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини принаймні з початку вересня. Водночас у медіа повідомлення про це з’являлися ще на початку серпня.

У Генштабі ЗСУ додали, що українські війська на Херсонському напрямку продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів і наносити успішне ураження по тилах противника.

На початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російських «воєнкорів» повідомляв, що Збройні сили України прорвали російську оборону на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері та просунулися вглиб окупованої території на 800 метрів.

Військовий оглядач німецького таблоїда Bild Юліан Ріпке стверджував 12 серпня, що українські сили змогли закріпитися на лівому березі Херсонщини та створили новий плацдарм для наступу.

Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала чутки про те, що українські військові закріпилися на лівому березі Херсонщини. Вона пояснила, що для того, щоб висадитись на лівому березі Херсонської області, як про це писали в медіа, потрібно зачистити територію та відкинути ворога.

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