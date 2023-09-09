У небі над Донецьком замайорів український прапор – відео

На честь дня Авдіївки волонтери запустили в небо український прапор на повітряних кульках. Прапор злетів високо в чисте небо і красиво поплив над Донецьком. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

У небі над Донецьком замайорів український прапор

У суботу вранці, 9 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку відбулася знаменна подія – в небі над містом з’явився український прапор. Прапор здійнявся в блакитному ранковому небі і повільно поплив над містом. Він був прикріплений до повітряних кульок, дивував місцевих жителів, а окупантів рф – неабияк вибісив.

Як повідомляє Telegram-канал “Украина Сейчас”, з самого ранку над Донецьком майорить український прапор. Над Київським районом Донецька він уже проплив.

Пізніше з’ясувалося, що прапор запустили в небо військові та волонтери. Таким чином вони хотіли привітати мешканців тимчасово окупованої Авдіївки, яка 9 вересня святкує своє 245-річчя.

Символічну акцію підтвердив й глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності – запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить, — повідомив Барабаш.

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