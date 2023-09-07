Сили оборони підняли український прапор в населених пунктах «сірої зони» на Харківщині.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає НСН.

Бійці «Сталевого Кордону» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі. Населені пункти знаходяться на кордоні з рф у так званій «сірій зоні», йдеться у повідомленні.

Як пояснили прикордонники, після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях і підняли прапор України.

Бійці ЗСУ підняли український прапор у «сірій зоні» на Харківщині. Відео

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