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Тег:
Каховське водосховище
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На дні Каховського водосховища розгорнули державний прапор України (відео)

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На дні Каховського водосховища розгорнули державний прапор України (відео)
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На дні Каховського водосховища, тепер уже колишнього, розгорнули державний прапор України. Відповідне відео оприлюднили на сторінці Національного природного парку «Кам’янська Січ» у Фейсбуці, передає НСН.

Саме тут, на території національного парку на Херсонщині, і було розгорнуто жовто-блакитний стяг. Сталося це у День Державного Прапору України. Процес розгортання стягу на зеленому фоні у ролику супроводжується Гімном України.

На дні Каховського водосховища розгорнули величезний прапор: відео

Зазначимо, що дно Каховського водосховища в районі «Кам’янської Січі» засіяли конюшиною, люцерною та іншими рослинами, і воно перетворилося на зелену долину. Над цим працюють фахівці Національного природного парку, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів рослин. У мінекології вважають, що потрібно близько 3000 тонн насіння, щоб зберегти усі землі, які раніше були під товщею води.

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