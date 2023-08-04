Ввімкнув гімн Росії та сирену – у Чехії офіціант познущався з українок (відео)

У Чехії офіціант познущався з українок, він навмисно ввімкнув гімн Росії та сирину повітряної тривоги, але його швидко провчили.

Чеський заклад громадського харчування звільнив свого співробітника невдовзі після того, як біженка оприлюднила відео, на якому чути, як в ресторані включили російський гімн, а згодом і сирену.

Інцидент трапився у невеличкому містечку біля столиці Чехії напередодні, 2 серпня. Офіціант одного з ресторанів поблизу Праги, який відвідала українка з подругою, спершу увімкнув гімн Росії, а потім сирену повітряної тривоги.

Про таку поведінку чеха українська біженка Олеся Кошілка розповіла у своїх соцмережах. Відео швидко розлетілося у мережі і зібрало хвилі гнівних коментарів. Після чого власник закладу попросив вибачення у дівчини і звільнив свого працівника.

Проєкт Радіо Свобода про біженців і ВПО «Ти як?» зв’язався з Олесею Кошілкою і розпитав про деталі інциденту, передає НСН.

Українка повідомила, що разом зі своєю подругою вирішила пообідати у закладі CottonClub Brandýs. Він розташований у невеликому містечку Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. У Чехію Олеся переїхала після початку повномасштабної війни.

«Прийшли і зробили замовлення. Я попросила пароль від Wi-Fi. На що мені офіціант чех відповів, що інтернет є тільки російський. Я спочатку не звернула на це увагу, подумала, що він подумав, що я росіянка. Через хвилин 5 включається гімн Росії. Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу «Це гімн Росії?». На що відповідають «Так». Я кажу, що я – українка. На що мені відповідають: «І що?» починають сміятися і включають звук сирени», повідомила вона у коментарі Радіо Свобода.

Дівчина каже, що не всі працівники ресторану підтримали вчинок офіціанта. Інші – ввічливо спілкувалися з дівчатами. Докази з цькуваннями з боку працівника закладу пізніше Олеся виклала у своїх соцмережах. Вона опублікувала фрагмент відео, коли в ресторані грає російський гімн.

«Відео набрало понад мільйон переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, вибачився, сказав «що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися», каже жінка.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: ❗️Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого ♬ оригинальный звук – Olesya Koshilka

Нещодавно також ресторан публічно оприлюднив свою позицію у соцмережах:

«Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України».

Попри реакцію закладу, Олеся каже, що неприємні відчуття в неї все ж залишилися і не розуміє, як офіціанти можуть так поводитися з людьми, які рятувалися від ініційованої Росією війни.

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