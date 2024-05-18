Дивні радянські лайфхаки: ними користувалися всі, а це було небезпечно

Деякі радянські лайфхаки ще досі користуються популярністю у людей старшого покоління, які чомусь вважають їх безпечними і навіть корисними. У молоді ж вони викликають здивування і навіть шок. Йдеться про певні гігієнічні звички. Які сформувалися у радянських людей виключно через відсутність доступу до нормальних якісних засобів догляду за своїм тілом. Розглянемо деякі з цих сумнівних лайфхаків і розкажемо, що з ними не так.

Дивні радянські лайфхаки

Господарське мило для догляду за шкірою

У СРСР господарське мило використовувалося універсально — для миття тіла, волосся та навіть для інтимної гігієни. Вважалося, що завдяки натуральному складу мило є повністю безпечним і ефективним проти бактерій. Однак насправді мило містить агресивні компоненти, такі як їдкий натр і каніфоль, руйнують захисний бар’єр шкіри, роблячи її сприйнятливою до негативних зовнішніх факторів.

Одеколон для зняття макіяжу

До початку 1980-х в СРСР не виробляли спеціалізовані засоби для зняття макіяжу, тому жінки використовували що було під рукою, включаючи одеколон. Спирт, що входить до складу одеколону, хоча і менш подразнював очі, ніж мило, але сильно сушив шкіру і руйнував її захисний бар’єр, що могло призводити до дерматитів та інших шкірних захворювань.

Зубний порошок замість пасти

В СРСР довгий час виробляли тільки зубний порошок, який виготовлявся з хімічно осадженої крейди. Цей абразив ефективно усував наліт з зубів, але при тривалому використанні міг пошкоджувати емаль і сприяти розвитку карієсу. Також вдихання сухого порошку під час чищення могло викликати проблеми з дихальними шляхами.

Газета замість туалетного паперу

До появи туалетного паперу в СРСР у 1979 році радянські громадяни використовували газети для особистої гігієни. Папір, оброблений сполуками свинцю, що міститься у типографській фарбі, міг викликати подразнення шкіри та навіть сприяти розвитку пухлин.

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