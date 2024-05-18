У двох областях України можливі аварійні відключення світла 19 травня. Про це повідомили в Укренерго

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго“.

В Полтавській та Харківській областях завтра можливі аварійні відключення електроенергії. В Укренерго попередили, що це стосуватиметься побутових споживачів і промисловості.

Відключення світла відбудуться через проведення ремонту на енергооб’єктах після ударів, які сталися 18 травня.

Аварійні відключення світла 19 травня можливі у двох областях України – Укренерго

Ситуація зі світлом в Україні

В Україні спостерігається дефіцит електроенергії через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі. Ситуація погіршилась цього тижня, коли через похолодання українці почали споживати більше енергії на обігрівальні прилади.

Від середи по території України були введені графіки відключення електроенергії За даними енергетиків такі відключення можуть тривати до осені, однак обмеження застосовуватимуться лише в разі потреби.

Як ми повідомляли раніше, радник прем’єр-міністра, член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що відключення світла в українців можуть тривати до серпня-вересня. А взимовий період дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Бойко пояснив, що із похолоданням українці почали активно використовувати обігрівальні прилади, через це в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Щоб втримати енергосистему в збалансованому стані й не допустити аварій, диспетчери були вимушені вимкнути споживачів.

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