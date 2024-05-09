В Telegram-каналах поширюють фейк про графіки відключення світла. В компанії “Укренерго” заявили, що це неправда

Про це повідомляють Новини Українни – НСН з посиланням на сторінку “Укренерго“.

“Шахраї вкотре використовують логотип і назву нашої компанії у своїх цілях”, – йдеться в заяві.

Графіки відключення світла – це фейк: заява “Укренерго”

В “Укренерго” додали, що шахраї знову поширюють фейкове повідомлення про відключення через Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

За поясненнями підприємства. “Укренерго” не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго в кожній області.

Раніше окупанти посилили свої атаки на енергоінфраструктуру України. Тому в “Укренерго” повідомляли, що сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

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