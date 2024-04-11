Через руйнування Трипільської ТЕС система втратила частину потужності. Чи чекати на відключення світла через катастрофу, відповіли в компанії “Укренерго”

Поки що в “Укренерго” сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об’єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання”, – зазначили у компанії.

Наразі момент працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум – з 19.00 до 22.00 – можливий незначний дефіцит електроенергії.

Руйнування Трипільської ТЕС – в “Укренерго” відповіли, чи чекати на відключення світла

В компанії також заявили, що можливо доведеться брати аварійну допомогу.

“Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати”, – заявили в “Укренерго”.

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь. “Поки що спробуємо пройти вечір без них”, – сказали в “Укренерго”.

Знищення Трипільської ТЕС

Окупанти знищили Трипільську ТЕС — одну з найбільших в Україні, вдаривши по ній під час масштабної повітряної атаки 11 квітня. Станція розташована на Київщині.

Внаслідок ворожого удару Трипільська ТЕС загорілася.

Енергогенеруюче підприємство Трипільська ТЕС є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Займає площу 281,3 га. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

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