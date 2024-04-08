Сталися ураження енергооб’єктів на Дніпропетровщині, Запоріжжі і Харківщині – ситуація в енергетиці 8 квітня

Внаслідок ворожих атак сталися ураження енергооб’єктів на Дніпропетровщині, Запоріжжі і Харківщині. Яка ситуація в енергетиці 8 квітня, розповіли в Міненерго.

Про це інформує НСН.

Ситуація в енергосистемі 8 квітня

Ворог знову атакував обʼєкти енергетичної інфраструктури; застосовуються обмеження споживання електроенергії у Харківській області та у Криворізькому районі.

Генерація, передача, споживання

Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні продовжують застосовуватися обмеження – зранку у Харківській області діють графіки відключень, також є локальне обмеження споживання електроенергії у Криворізькому районі.

В об’єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає.

Учора вдень через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 14 243 МВт*год.

Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

Наслідки обстрілів

Ворог уночі двічі атакував БПЛА обладнання на високовольтній підстанції у Запорізькій області. Є пошкодження обладнання. Вчора через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія на Харківщині, в результаті знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Усіх заживлено.

Внаслідок бойових дій одночасно відключились дві високовольтні лінії у Дніпропетровській області.

Також на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків збитої ракети стався вибух на території об’єкта газової інфраструктури. Пошкоджено будівлі. Без постраждалих.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,49 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – потужністю 313 МВт. Також у нічні години є експорт – потужністю до 362 МВт.

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