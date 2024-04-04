Атаки на енергосистеми Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини: є загиблий і поранені

Атаки на енергосистеми Дніпропетровщини, Харківщини і Сумщини призвели до жертв серед працівників.

Про це, а також про стан енергетики України станом на 4 квітня, розповіли в Міненерго, передає НСН.

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Сумщині вбив газовика.

На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. Тут, на щастя, обійшлося без постраждалих.

А от у самому місті Харків під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.

Також на Сумщині під час бомбардування населеного пункту с. Самотоївка від вибуху авіабомби зазнав смертельних поранень 47-річний працівник Сумської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Ситуація в енергетиці України 4 квітня

Генерація, передача, споживання

У Харкові минулої доби застосовувалися графіки погодинних відключень – знеструмлювалися близько 100 тисяч абонентів. Також обмеження застосовані сьогодні зранку – у м. Харків та районах області відключено близько 350 тисяч споживачів.

Також діють обмеження споживання у Криворізькому районі на Дніпропетровщині.

В інших областях обмежень не планується. Дефіциту електроенергії не передбачається.

Минулої доби через надлишок виробітку електроенергії СЕС обмежувалася генерація з відновлюваних джерел енергії сумарною величиною 2373 МВт*год.

Також Україна здійснювала аварійне постачання електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії – 1500 МВт*год.

Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

Стан мереж

Вчора вдень з технологічних причин вимикалися споживачі у центральній частині Києва – житлові багатоповерхівки та 29 установ на вул. Хрещатик та вул. Богдана Хмельницького. Впродовж години всіх заживили.

У м. Кривий Ріг учора ввечері через відключення повітряної лінії 150 кВ, що сталося з технологічних причин, знеструмлювався швидкісний трамвай, місцева ТЕЦ, побутові та промислові споживачі. Менш ніж за годину повітряну лінію увімкнули, усіх споживачів заживили.

Наслідки негоди

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 12 населених пунктів – 9 у Чернігівській області та 3 у Житомирській. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,50 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт, експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 5042 МВт*год. Експорту не передбачається.

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