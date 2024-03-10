Енергетики у 8 областях відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів. Про ситуацію станом на 10 березня розповіли в Міненерго, передає НСН.

Станом на 10 березня через падіння уламків дрона на Миколаївщині пошкоджено ЛЕП; на Харківщині внаслідок обстрілу знеструмлено підстанцію

Відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів у 8 областях

Дніпропетровська область

Через бойові дії відключено 84 споживачів. Тривають відновлювальні роботи. Також внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження підстанції, усіх споживачів заживлено за резервною схемою.

Донецька область

Внаслідок ворожих обстрілів вимикалися 2 населені пункти, загалом – 4002 абоненти. Заживлено 3394 споживачі. Станом на ранок залишаються без світла 43,4 тисячі абонентів у 78 населених пунктах.

Також газовики відновили газопостачання 10 споживачам.

Запорізька область

З технологічних причин вимикалися 4,1 тисячі точок обліку, станом на ранок усіх заживлено. Залишаються знеструмленими через бойові дії 3,7 тисячі споживачів у 50 населених пунктах.

Кіровоградська область

З технологічних причин вимикалися 1800 абонентів. На ранок залишається знеструмленим 51 абонент, тривають відновлювальні роботи.

Миколаївська область

У м. Миколаїв через пошкодження кабельних ліній відключалися споживачі. Їх частково заживлено. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 700 споживачів.

В області під час збиття дрона було пошкоджено повітряну лінію електропередачі. Без світла залишилися 2 населених пункти.

Сумська область

Через бойові дії відключено один населений пункт (331 споживач). Також з технологічних причин без світла залишилися 49 споживачів. Всього на ранок по області залишаються знеструмленими 2793 споживачі у 57 населених пунктах.

Газовики відновили розподіл газу 49 абонентам.

Харківська область

Внаслідок бойових дій відключалася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції 110 кВ та населеного пункту. Споживачів частково заживили за резервною схемою, залишаються без напруги 605 абонентів.

Ще 12 споживачів через обстріли залишилися без світла в іншому населеному пункті.

Газовики відновили розподіл газу 14 споживачам.

Херсонська область

Внаслідок бойових дій відключалися 336 споживачів у 2 населених пунктах. Усіх заживлено за резервною схемою.

Чернігівська область

Через ворожі обстріли залишаються знеструмленими 1124 споживачі у 19 населених пунктах.

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