В Україні дозволено відключення світла за борги. Нещодавно Уряд дозволив відключати від електропостачання побутових споживачів, які мають заборгованість за компослуги. Як діяти у разі отримання відповідного попередження

Відключення відбувається з чітким дотриманням вимог законодавства та проходить у декілька етапів.

Про те, що робити споживачам, якщо отримали попередження про відключення світла, пише НСН із посиланням на YASNO.

Інформування про заборгованість

Усім клієнтам, які надали свої актуальні контактні дані, YASNO регулярно нагадує про наявність боргу через email або viber/смс-повідомлення.

Відключення світла за борги – як діяти споживачам, які отримали попередження про знеструмленняння

“Щоб отримувати таке інформування, необхідно повідомити постачальнику свої контакти – наприклад, в Особистому кабінеті або через функцію замовлення електронного рахунку у Viber”, – пояснюють у компанії.

Формування та відправлення попередження про відключення

Наступним кроком постачальник направляє офіційне попередження про відключення та змушений ініціювати припинення електропостачання.

“Цю заявку він передає оператору системи розподілу, який безпосередньо виконує технічні роботи. Клієнту постачальник надсилає попередження про відключення, де вказана дата, з якої може відбутися знеструмлення. Окремо про відключення клієнта також має повідомляти і оператор системи розподілу”, – додають фахівці.

Припинення електропостачання може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника та через 5 робочих днів – після попередження від оператора системи розподілу.

Оплата заборгованості

Після отримання попередження клієнту потрібно якомога швидше сплатити заборгованість. Оскільки кошти в банківській системі можуть зараховуватися до 3-х днів, важливо не відкладати платіж на останній момент.

“Найпростіший спосіб – це розрахуватися через онлайн-сервіси: Особистий кабінет, чат-боти YASNO у viber або telegram, на сайті постачальника за номером особового рахунка чи адресою”, – кажуть у компанії.

Після того, як кошти будуть зараховані на рахунок YASNO, електропостачальник повідомляє оператору системи розподілу про скасування відключення. Якщо оплата не надійшла до запланованої дати знеструмлення, споживачу буде обмежено електропостачання до повного погашення заборгованості.

У цьому випадку клієнту також доведеться сплатити окремий рахунок за виконання робіт з відключення та підключення. Вартість таких робіт може складати від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Підключення відбувається не одразу – заявку на підключення виконують протягом 3-х днів в місті та 5-ти днів в сільській місцевості.

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