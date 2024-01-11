Коли Yasno почне відключати боржників від електрики – названо дату

Столична компанія-енергопостачальник Yasno почне відключати боржників від електрики.

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону, коментуючи скасування Кабміном мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню, передає НСН з посиланням на ЕП.

“Перші відключення почнуться десь 29 січня”, зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримали вже попередження боржники, як це передбачає урядова постанова, він зазначив, що є два типи попереджень.

“Перше – ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть”, зазначив Коваленко.

Другий тип попередження, за його словами, вже передує безпосередньо відключенню споживача.

“Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, – ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів – для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг”, зазначив гендиректор Yasno.

За його словами, це не означає, що всі, хто має борги, почнуть отримувати сповіщення з 29 січня.

“Звісно, всім одразу не буде розсилатися попередження. Всім приходять лише сповіщення”, сказав Коваленко. “Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій – це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше”, додав він.

Сергій Коваленко наголосив, що відключення відбудеться після отримання саме попередження.

“10 днів, і проводиться відключення”, сказав керівник Yasno.

Він також розповів, як уникнути такого сценарію.

Так, у разі, якщо людини немає на території України, то, за словами Сергія Коваленка, вона може сплатити борг.

“Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу”, зазначив він. “Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує”, додав він.

А для того, щоб відновити постачання електроенергії, треба буде сплатити борг.

“Після цього треба буде отримати рахунок на підключення і сплатити. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання”, зазначив гендиректор Yasno.

Нагадуємо, Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Це стало відомо з оприлюдненої на “Урядовому порталі” постанови Кабміну від 29 грудня 2023 р. № 1405.

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, ідеться в документі.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

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