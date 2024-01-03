Пільги на комуналку для ветеранів війни – про що потрібно знати у 2024 році

Як призначатимуть пільги на комуналку для ветеранів війни у 2024 році – що і як зміниться.

Чинне законодавство передбачає, що для оформлення пільг на ЖКП, особа має особисто звернутися до уповноважених органів. Через те, що ветерани війни перебувають на передовій та беруть участь у воєнних діях, вони не можуть особисто звернутися для оформлення цих пільг. Тому у 2024 уряд спростив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни.

Як тепер оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг та хто це може зробити, розповість НСН з посиланням на Факти ICTV.

Пільги на комуналку 2024: кому спростили процедуру призначення

Мінсоцполітики розробило постанову про спрощення процедури призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни. Її 27 грудня ухвалив Кабінет Міністрів України.

Відповідно до постанови, буде розроблено спрощену процедуру внесення осіб, що мають право на пільги, та призначення їх Пенсійним фондом України.

Процедуру призначення пільг спростили для:

ветеранів війни;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

учасників війни та членів їхніх сімей.

Зверніть увагу! Новий порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг запрацює через 4 місяці після технічних доопрацювань інформаційних систем.

Що відомо про спрощення процедури призначення пільг на комуналку

Отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг ветеранам війни та членам їхніх сімей у 2024 році стане легше.

Постанова передбачає значні спрощення:

можливість подавати одну спрощену заяву про взяття на облік пільговика й про надання пільг замість двох окремих заяв;

буде можливість подавати заяву в електронній формі через портал Дія;

члени родини зможуть подати заяву на призначення пільги на ЖКП, якщо людина не може самостійно це зробити. Це можна буде зробити, орієнтовно, з травня 2024 року;

обсяг інформації, необхідної для призначення пільг, зменшиться, оскільки Мінсоцполітики та ПФУ частину даних отримуватимуть через обмін та взаємодію між інформаційними системами державних органів.

Ще новини України: Який потрібен стаж для виходу на пенсію – що змінилось з 1 січня