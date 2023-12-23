В Україні хочуть створити суди для ветеранів з ПТСР. Про це повідомляє hromadske, передає НСН.

Проєкт, який розробляють юристи, має на меті запобігти проблемам під час кримінального судочинства стосовно ветеранів та забезпечити справедливість рішень щодо них під час воєнного стану й надалі.

Юристи вивчають можливість запровадити в Україні суди у справах ветеранів або іншу окрему процедуру в межах наявних судів, щоб удосконалити розгляд справ ветеранів, які вчинили правопорушення через отриманий на війні травматичний досвід. Зокрема, в Україні оцінюють досвід США, де така система успішно працює.

Про це говорилося на пресконференції, організованій ГО «Юридична сотня».

Особливий підхід полягає в тому, щоб знайти першопричину протиправної поведінки ветерана й допомогти йому впоратися з передумовами вчинення злочину. Для цього людина має пройти комплекс заходів, зокрема психологічну реабілітацію, менторську, соціальну, правову підтримку та медичну допомогу.

Юристи ГО «Юридична сотня» навели приклад США, де така програма вже функціонує з 2008 року. Професійні психологи прописують курс, а держустанови встановлюють першопричину (окрім психічної може бути й соціальна: безробіття, сімейні проблеми, борги, кредити тощо) й допомагають її розв’язати у кожному окремому випадку.

Це не просто суд як суд — це комплекс заходів, спрямованих на реабілітацію, реінтеграцію та соціалізацію ветерана, — підкреслила голова правління «Юридичної сотні» Леся Кляровська, яка проходила практику в американських судах у справах ветеранів

У США суди у справах ветеранів працюють як окремі інституції, куди справу ветерана передають звичайні суди, якщо вбачають у причинах його поведінки психологічні травми, отримані внаслідок ведення війни.

Програма може тривати кілька місяців, а може й більше року — все залежить від конкретного випадку. Якщо ветеран успішно її проходить, його звільняють від кримінальної відповідальності або значно зменшують термін ув’язнення. Якщо ж ні — справа ветерана повертається на розгляд звичайних судів.

Кляровська стверджує, що, за її досвідом проходження практики в судах США, цифри рецидиву серед ветеранів за такої системи — менш як 5%.

В Україні запровадження окремих судів навряд чи можливе, бо на це потрібні великі кошти, зазначають юристи. Та можна організувати суди у справах ветеранів на основі вже наявних інституцій, провівши додаткове навчання суддів, та виділивши графіку судів окремі місця для ветеранів. Такі справи потрібно розглядати за спеціальним алгоритмом.

Юристи пояснили, що така система вкрай необхідна в Україні, де кількість ветеранів зростає, оскільки є ризики невдалої реінтеграції військових у мирне життя через отримані на війні фізичні та психологічні травми, а також через недосконалі судові механізми.

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