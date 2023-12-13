В Україні запровадили зміни для тих, хто ухиляється від мобілізації. Їхні справи переглядають у судах. Так, на Закарпатті двох засуджених військовозобов’язаних, які раніше отримали умовні покарання, відправили за ґрати. Про це розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк, передає НСН.

Зміни у мобілізації: ухилянтів почали відправляти за ґрати

“Закарпатська обласна прокуратура в апеляції домоглася зміни призначеного покарання для двох закарпатців, яких визнано винними в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Замість “умовного” позбавлення волі їх засудили до 3 років за ґратами”, – зазначила вона.

За її словами, раніше чоловіків звільнили від відбування покарання, якщо ті протягом іспитового терміну не вчинять правопорушень та виконають обов’язки, які на них поклали. Втім, прокурори Мукачівської та Тячівської окружних прокуратур оскаржили такі рішення в апеляційному порядку.

Вона розповіла, що 34-річний мукачівець у грудні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, отримав повістку, але проігнорував її. До цього схожа ситуація сталася і з 47-річним мешканцем с. Калани на Тячівщині.

“У травні-червні цього року громадян засудили до 4 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку – 2 та 3 роки відповідно. Прокуратура в апеляційних скаргах просила скасувати вироки судів першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалити нові. Закарпатський апеляційний суд підтримав таку позицію та призначив обом фігурантам по 3 роки ув’язнення за вчинені кримінальні правопорушення”, – додала Хижняк.

Відомо, що у майбутньому оскаржених рішень може стати більше. Адже пройшло більше року, а цього часу достатньо, щоб справи ухилянтів пройшли суди першої інстанції. Схожу думку висловив і адвокат Андрій Межирицький. За його словами, кримінальна відповідальність для військовозобов’язаного настає після того, як він отримав бойову повістку, але, наприклад, не вирушив до військової частини.

“Мабуть, маючи напрацювання, прокуратури вирішили виправляти те, де вони програвали минулого року”, – підкреслив він.

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