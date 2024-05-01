Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Моя допомога.

Виплати можуть отримати українці, які не отримували раніше допомоги від міжнародних організацій та мають дохід, менший за 5400 грн на особу на місяць.

Розмір допомоги 3600 грн для кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Обов’язкові критерії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 р. або з особами похилого віку від 55 р.

родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією чи кількома дітьми віком до 18 років

родина з однією або кількома особами з особливими потребами

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками

Грошова допомога від ООН у 4 областях України – хто може отримати

У яких областях видають допомогу

Харківська область

Мобільна група зі збору даних працюватиме:

29 квітня – 2 травня 2024 року з 10:00 до 16:00: м. Богодухів, пл. Соборності, 1 (Богодухівська ТГ)

29 квітня – 2 травня 2024 року з 10:00 до 16:00: смт. Слобожанське, площа Покровська, 5 (Слобожанська ТГ)

Полтавська область

Допомога видаватиметься 01 та 02 травня 2024 року з 10:00 до 15.00 в м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 40 (жива черга)

Волинська область

1 травня з 11:00 до 16:00 в с. Шацьк, вул. Шевченка, 5б

2 травня з 10:30 до 13:00 в с. Олика, вул. Замкова, 17

Запорізька область

Графік виїзду бригади:

1 та 3 травня з 10:00 до 15:00 в м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4 (Вільнянська громада)

2 травня з 10:00 до 15:00 в с. Михайлівка, вул. Слободчикова, 13 (Михайлівська громада)

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