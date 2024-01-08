Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги. Але є виключення. Про це йдеться у постанові уряду від 29 грудня 2023 року, передає НСН.

Згідно із документом, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Крім того, постановою забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Новину прокоментував голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Він підтвердив, що:

В Україні офіційно скасовано мораторій ( заборону) на стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням.

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі послуги населенням

стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 р

нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій, включених до переліку тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Даєш відключення комунальних послуг (електроенергії, в першу чергу) по всій країні, та колекторський привіт всім боржникам, – написав Попенко

Скасовано мораторій на відключення світла: постачальники вже роблять заяви

Постачальники послуг вже почали звертатися до своїх клієнтів. Так, наприклад, АТ “Вінницяобленерго” попереджає про відключення боржників.

Тут нагадують, що міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 відмінило дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».

Також Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405 Уряд зняв мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг.

Зокрема у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

Тож, АТ “Вінницяобленерго” інформує побутових та непобутових споживачів електричної енергії, які розташовані у зоні його надання послуг з розподілу електричної енергії, щодо виконання вимог діючих договорів в частині своєчасної оплати за спожиту електричну енергію.

Ми цінуємо співпрацю з кожним споживачем! Однак, у разі невиконання договірних зобов’язань АТ “Вінницяобленерго”, як оператор системи розподілу, відповідно до вимог п.7.5. Правил роздрібного ринку електричної енергії та п.11.5.2 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, змушене буде провести відключення електропостачання, – йдеться у повідомленні

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