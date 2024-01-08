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Київстар скасував абонплату для користувачів – за що не потрібно платити

Журналіст
Київстар скасував абонплату для користувачів – за що не потрібно платити

Мобільний оператор Київстар скасував абонплату на низку послуг для своїх користувачів.

Про це НСН повідомляє з посиланням видання РБК-Україна, яке посилається на сайт компанії.

На знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки в грудні минулого року, Київстар скасував плату за низку ТБ-пакетів до 31 січня 2024 року.

Конфіскувати Київстар найближчим часом

Безкоштовними є нині основні пакети “Київстар ТБ”:

  • “Базовий”
  • “Сімейний”
  • “Преміум HD”
  • “Благодійний”
  • “Стартовий”
  • “Базовий 2020”
  • “Сімейний 2020”
  • “Преміум HD 2020”
  • “Вигідний”
  • “Мінімальний 2019”
  • “Зручний”
  • “Оптимальний”
  • “Комфортний”
  • “Максимальний HD”

Також, як повідомлялось раніше, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою “Домашній інтернет” не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачам “Домашній інтернет від Київстар” та “Все разом” не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Для корпоративних клієнтів буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.

Кому платити не потрібно

У компанії наголосили, що зазначені умови застосовуються для чинних абонентів в Україні та в роумінгу.

При цьому користувачам не потрібно робити додаткових дій, щоб регулярний платіж не списувався з рахунку.

Водночас така “акція” не діє для тих, хто оформив пакет у період з 1 до 31 січня 2024 року, оскільки такі користувачі вважаються новими.

Що відомо про “тематичні” пакети

Попри скасування плати за основні пакети, так звані “тематичні” (додаткові) пакети та пакети з довгим терміном дії залишаються платними.

За стандартними умовами оплачуються, зокрема:

  • “КіноХіт HD”
  • “Київстар ТБ Дорослий”
  • “Київстар ТБ Cine+”
  • “Київстар ТБ Дитячий”
  • “Київстар ТБ Плюс”

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