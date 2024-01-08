Київстар скасував абонплату для користувачів – за що не потрібно платити

Мобільний оператор Київстар скасував абонплату на низку послуг для своїх користувачів.
Про це НСН повідомляє з посиланням видання РБК-Україна, яке посилається на сайт компанії.
На знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки в грудні минулого року, Київстар скасував плату за низку ТБ-пакетів до 31 січня 2024 року.
Безкоштовними є нині основні пакети “Київстар ТБ”:
- “Базовий”
- “Сімейний”
- “Преміум HD”
- “Благодійний”
- “Стартовий”
- “Базовий 2020”
- “Сімейний 2020”
- “Преміум HD 2020”
- “Вигідний”
- “Мінімальний 2019”
- “Зручний”
- “Оптимальний”
- “Комфортний”
- “Максимальний HD”
Також, як повідомлялось раніше, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою “Домашній інтернет” не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.
Користувачам “Домашній інтернет від Київстар” та “Все разом” не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.
Для корпоративних клієнтів буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.
Кому платити не потрібно
У компанії наголосили, що зазначені умови застосовуються для чинних абонентів в Україні та в роумінгу.
При цьому користувачам не потрібно робити додаткових дій, щоб регулярний платіж не списувався з рахунку.
Водночас така “акція” не діє для тих, хто оформив пакет у період з 1 до 31 січня 2024 року, оскільки такі користувачі вважаються новими.
Що відомо про “тематичні” пакети
Попри скасування плати за основні пакети, так звані “тематичні” (додаткові) пакети та пакети з довгим терміном дії залишаються платними.
За стандартними умовами оплачуються, зокрема:
- “КіноХіт HD”
- “Київстар ТБ Дорослий”
- “Київстар ТБ Cine+”
- “Київстар ТБ Дитячий”
- “Київстар ТБ Плюс”
Ще новини України: Коли переселенці втрачають виплати – юристи назвали поширену причину