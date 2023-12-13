Стало відомо, хто заблокував нацроумінг для користувачів «Київстар». Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, передає НСН.

Нагадаємо, абоненти «Київстар» не змогли перейти на інших операторів через внутрішній роумінг внаслідок збою, який нині ще триває.

Пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske 12 грудня пояснила це так:

«Нацроумінг не працює через те, що мережа “Київстару” не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою».

Хто заблокував нацроумінг для користувачів «Київстар»

Сьогодні ж стало відомо, що нацроумінг для користувачів Київстар був заблокований за розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій за запитом СБУ

Рішення було прийнято для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

Учора, 12 грудня, на інформаційні системи ПрАТ Київстар було здійснено потужну кібератаку. ЇЇ результатом стало блокування роботи основних сервісів технологічної мережі компанії, що призвело до перебоїв із наданням послуг користувачам., – йдеться у повідомленні держспецзв’язку

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар.

Відповідальність за здійснення кібератаки взяло одне з російських угрупувань, діяльність якого пов’язують з головним управлінням генштабу збройних сил рф (колишнє гру). Це вкотре підтверджує використання росією кіберпростору як одного з доменів війни проти України, – йдеться у повідомленні

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади – зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

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