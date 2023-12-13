Коли відновить роботу «Київстар» – є декілька сценаріїв

12 грудня внаслідок масштабної і безпрецедентної хакерської атаки «ліг» один із найбільших українських мобільних операторів. І зараз мільйони користувачів чекають відповіді на питання: коли відновить роботу «Київстар».

Як стало відомо, компанія розглядає декілька сценаріїв щодо відновлення зв’язку. Про це розповів в інтерв’ю Forbes президент компанії Олександр Комаров, передає НСН.

Це найважче питання, тому що я не хочу цим спекулювати. У нас є декілька сценаріїв. Базовий і він же оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований Інтернет для нашої бази Інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого Інтернету, – сказав Комаров 12 грудня

Комаров пояснює, що з мобільними послугами трохи важче. Президент компанії сподівається, що вже сьогодні, 13 грудня, вдасться почати відновлювати цей сервіс.

Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, що залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр, – пояснив Комаров

За його словами, відновлення – це складний ітераційний процес.

З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку – ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому, я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати, – додав Комаров.

Увечері 12 грудня на офіційних сторінках «Київстар» повідомляли, що спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку. І почали працювати над відновленням інших послуг. Вони обіцяють зробити все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що будуть повідомляти додатково.

Також у повідомленні зазначалося:

Ми висловлюємо подяку правоохоронним органам, Службі безпеки України та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу в вирішенні цієї безпрецедентної ситуації.

Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обов`язково отримають компенсації.

Вся команда Київстар висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку.

Крім того українців попередили про шахраїв.

Зараз у різних месенджерах активізувались шахраї, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації. Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії. Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями, – йдеться у повідомленні

Росіяни взяли на себе відповідальність за атаку на “Київстар”

Тим часом, відповідальність за атаку на Київстар взяли на себе російські хакери із групи «Сонцепек».

За їхніми словами, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. Під час атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв’язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Також пишуть, що їхнім хакерам дісталися особисті дані клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси. Йдеться про мільйони записів.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявляли, що проблеми з “Київстар” не вплинули на роботу військових. А в компанії, в свою чергу, запевняли, що особисті дані клієнтів вдалося захистити.

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