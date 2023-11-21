Держава може конфіскувати Київстар найближчим часом: є велика ймовірність прийняття санкцій із подальшою конфіскацією цієї компанії.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив про “високу ймовірність” ухвалення санкцій щодо “Київстару” з подальшою конфіскацією компанії.

Як передає НСН, про це Шурма сказав в інтерв’ю ЕП.

“Там зараз відповідні служби вивчають наявність правової ситуації. Я думаю, що є висока ймовірність прийняття санкцій з подальшою конфіскацією цієї компанії”, прокоментував ситуацію з “Київстаром” заступник керівника ОП.

На уточнююче питання, йдеться про частку в компанії чи повну конфіскацію, Шурма відповів:

“Це зараз вивчають юристи. Тобто це не є моє рішення чи чиєсь індивідуальне, це колективний аналіз, який здійснює велика кількість інституцій”.

Нагадаємо:

Колишній держсекретар США Майк Помпео обійняв посаду незалежного невиконавчого директора компанії “Київстар”.

Раніше повідомлялось, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента рф владіміра путіна та фінансують російську агресію.

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім “Київстар”, є ще один мобільний оператор – lifecell.

Згодом стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами.

У жовтні також повідомлялось, що Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду стосовно стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана в дохід України, зокрема, частини мобільного оператора “Київстар”.

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