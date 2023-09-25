У Vodafone, Київстар та lifecell поділились, скільки годин можуть забезпечувати зв’язок при блекауті

Мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell готуються до можливих відключень електроенергії. Вони розповіли, що вже зробили для налагодження зв’язку. Це дозволить їм деякий час працювати без електрики. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

У Vodafone, lifecell та Київстар поділились, скільки годин можуть забезпечувати зв’язок при блекауті

Стало відомо, що оператори Vodafone, Київстар та lifecell збільшують кількість альтернативних джерел електроенергії. Тож вони зможуть забезпечувати зв’язок протягом декількох годин.

Vodafone

Vodafone забезпечив автономне живлення своїх майданчиків із базовими станціями якнайкраще — на 100%. Батареї, які використовує компанія, забезпечать роботу мережі протягом 4-5 годин навіть без основного живлення.

Lifecell

Компанія активно збільшує кількість акумуляторних батарей і генераторів на своїх технологічних майданчиках. Це допоможе забезпечити незалежне живлення для мобільного зв’язку та інтернету навіть при блекауті. Lifecell готов до довготривалих перебоїв у постачанні електроенергії та має альтернативні джерела живлення для своїх базових станцій. Користувачі зможуть бути на зв’язку протягом 7-9 годин на додатковому живленні.

Київстар

Київстар уже забезпечив свої технологічні майданчики стаціонарними і переносними дизель-генераторами. Загальна кількість сягає понад дві тисячі одиниць. Це допоможе забезпечити незалежне живлення ключових базових станцій, комутаторів та іншого критичного обладнання оператора в разі відключення основного живлення. Окрім того, Київстар, як і Лайфселл збирається до кінця цього року забезпечити джерелами безперебійного живлення 70% мережі фіксованого інтернету.

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