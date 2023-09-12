Vodafone запустив нову корисну функцію для своїх абонентів. Тепер українці зможуть змінити свій тариф на більш вигідний за допомогою застосунків My Vodafone та “Дія”

Особливо ця послуга буде корисною для громадян, які виїхали за кордон, але продовжують користуватися українською сім-картою.

Про це розповідає НСН з посиланням на speka.media.

Vodafone запустив нову корисну функцію – вигідні тарифи можна буде підключити в “Дії“

Контрактні тарифи Vodafone стають все більш популярними, адже їх вартість нижча за тарифи передплати.

Для переходу на контрактний тариф абонентам Vodafone потрібно:

Обрати функцію “Порівняти тарифи” у додатку My Vodafone, перейти у контрактні та обрати зручний для себе тариф;

Надати цифрову копію ID-картки через застосунок “Дія”;

Підписати договір про підключення до нового тарифу в застосунку My Vodafone.

У чому перевага контрактних тарифів Vodafone над передплатою

Контрактні тарифи мають більші обсяги гігабайт, хвилин для розмов та SMS за ту саму ціну, що й тарифи передплати. До того ж нові користувачі контрактних тарифів отримують додаткову знижку на абонплату протягом перших 3-6 місяців користування.

Контрактні абоненти можуть користуватися послугами зв’язку навіть якщо на рахунку закінчились кошти. У абонентів передплати такої можливості немає.

Крім того, контрактна форма обслуговування забезпечує кращий захист номера від мобільних шахраїв, бо на відміну від анонімних SIM-карт, прив’язка номера контрактника до паспортних даних запобігає видачі SIM-карти третій особі.

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