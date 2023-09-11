Деякі українці мають право на пільги від держави – кого це стосується і як отримати

Деякі педагоги і працівники культури мають право на пільги від держави. За якої умови це можливо і як оформити допомогу

Право на державну допомогу отримують лише ті українці, доходи яких не перевищують встановлену норму

Працівники державних і комунальних закладів культури, а також педагоги закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості чи раніше займали відповідні посади, а потім вийшли на пенсію, мають право на пільги від держави. Важливо, щоб людина постійно проживала у селі, інакше допомогу не вдасться застосувати.

Про це йдеться у законі “Про культуру”, повідомляє НСН.

Відповідно до частини 5 статті 29 співробітників культурної сфери, які працюють у селах і селищах міського типу, в тому числі – педагогічних працівників, а також пенсіонерів держава забезпечує пільгою – безоплатним користуванням житлом з опаленням та освітленням у межах встановлених норм.

Деякі українці мають право на пільги від держави

Що стосується послуги з індивідуального опалення, то йдеться про 4 куб.м природного газу на 1 кв.м площі в місяць у період опалювального сезону. Якщо житло облаштоване електричною енергією для опалення, то розрахунок – 30 кВт/г на 1 кв.м опалювальної площі.

Щоб довести своє право на пільгу, потрібно отримати спеціальну довідку за постійним місцем проживання на підставі записів у трудовій книжці. Документ видають у відділі культури райдержадміністрації або в закладі освіти (за місцем роботи).

Важливо уточнити, що отримати у безоплатне користування житло з опаленням та електроенергією можна тільки за однієї умови: розмір середньомісячного сукупного доходу родини на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує суму, яка дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2023 році, з огляду на розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (2 684 грн), ця величина доходу, визначена Кабінетом Міністрів, становить 3 760 грн. Для порівняння, минулого року сума дорівнювала 3 470 грн, а в 2021-му – 3 180 грн.

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