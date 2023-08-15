Хто в Україні може платити за комуналку в чотири рази менше

В Україні деякі громадяни можуть платити за комуналку в чотири рази менше, бо мають право на 75% знижку.

При цьому під час оплати комунальних послуг доходи таких платників не мають значення.

У Пенсійному фонді розповіли, хто може отримати знижку і як оформити пільги на комуналку, передає НСН.

Хто може платити за комуналку в чотири рази менше

Отримати 75% знижку на комуналку можуть українці зі статусом “учасника бойових дій”. Ця пільга діє протягом усього життя.

Тільки якщо пільговик користується пічним опаленням та зрідженим газом, то потрібно щороку наново подаватись на пільги. А так достатньо оформити допомогу один раз.

Як оформити пільги на комуналку

Особа зі статусом статус “учасник бойових дій” може звернутися до ПФУ, ЦНАПу або будь-якої уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства, щоб оформити пільги на комунальні послуги.

Військові повинні написати лише дві заяви:

Про надання пільг щодо оплати комунальних послуг.

Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРО).

Якщо у сім’ї пільговика відбулися якісь зміни (склад сім’ї, адреса місця проживання тощо), він має негайно повідомити про це ПФУ.

Ця вимога відноситься також до субсидіантів та всіх одержувачів будь-яких пільг на комуналку.

Наразі в Україні близько півмільйона громадян мають право на 75% знижку на комуналку. На відміну від субсидії, яку виплачують одержувачам “живими грошима”, пільги “урізають” суму в платіжці.

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