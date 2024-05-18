Допомога для ВПО в Києві надається штабом “Рестовратор”. Які умови і куди можна звертатися

Після скасування державою виплат переважній більшості категорій ВПО в штабі “Рестовратор.Картопляне військо” було прийнято рішення про розширення категрій отримувачів допомоги.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Гуманітарна допомога -спільнота.

Про допомогу

Повідомляється, що координаторами штабу в Києві було ухвалено рішення приймати не лише первачків, а й тих, хто вже отримував тут допомогу у минулі роки. Безсумнівно, волонтери віддають перевагу фронту, і якщо є запити – вантажать все військовим. Але для ВПО двічі на тиждень в “Рестовраторі” відкриті двері. Отримати допомогу можуть переселенці, зареєстровані в Києві як ВПО не раніше 1 вересня 2022 року.

Куди звертатися

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися в анкеті за посиланням: https://cutt.ly/perAsIOT і дочекатися запрошення на конкретне число на електрону пошту.

Допомога для ВПО в Києві – куди звертатися, як отримати

Про благодійну організацію РестоVратор. Картопляні Війська

Географія: місто Київ. У штабі “РестоVратор. Картопляні Війська” щовівторка та щочетверга з 11:00 до 13:00 проходять дні переселенців. Сюди приходять з домашніми улюбленцями, отримують корм для своїх собак та котів.

Переселенці можуть смачно пообідати та, навіть, поласувати тортиком на власний День Народження. Можуть отримати від представників бюро Адвокатське об‘єднання “Евріка” медичну та юридичну консультації.

Також у штабі можна отримати одяг, та принести свій одяг, яким ви не користуєтесь. Якщо ви порушуєте правила заповнення анкети та умови надання допомоги – ви не отримаєте запрошення.

На даний момент фонд надає допомогу:переселенцям, які отримали довідку ВПО не раніше 1 вересня 2022 року.

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму, та чекати на зворотній зв’язок від організаторів, з запрошенням на отримання допомоги на конкретну дату. Після заповнення анкети дочекайтесь, будь ласка, запрошення на вашу електронну адресу.

Своєї черги цілком можливо доведеться чекати не менше місяця. Усі питання є можливість задати координаторці проєкту Вероніці виключно через e-mail: help@restovrator.com.

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