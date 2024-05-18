Відсьогодні в Україні запрацювала е-черга в ТЦК. Міноборони повідомило, що наразі програма тестується, тому працює лише в деяких областях країни

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міністерство оборони України.

“Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони – електронної черги до ТЦК та СП”, – повідомили в Міноборони.

За даними відомства, вже можливий попередній запис в 19 ТЦК. Наразі тестування відбувається в окремих центрах

Києва;

Харков;

Одеси;

Дніпра;

Сум;

Вінниці;

Кропивницького.

Повний перелік закладів, куди можна записатись за допомогою електронної черги можна знайти за посиланням.

В Україні запрацювала е-черга в ТЦК: як записатись

Як записатись до е-черги

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Введіть ваші персональні дані для запису.

Підтвердьте номер телефону.

Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Міноборони пояснило, що це лише початок, і надалі дана послуга буде доступна все більшій кількості ТЦК.

Новий закон про мобілізацію

Сьогодні, 18 травня, офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно якого військовозобов’язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАПах, а також через електронний кабінет військового, скориставшись додатком «Резерв+».

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