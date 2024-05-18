Сьогодні, 18 травня, в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Він був підписаний Президентом Володимиром Зеленським 16 квітня. Які основні положення закону

Президент, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський підписав закон 16 квітня. 17 квітня він був опублікований, згідно з законами документ набирає чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на armyinform.com.ua.

Одне з найважливіших нововведень закону — це те, що військовозобов’язані мають уточнити свої облікові дані протягом 60 днів в ТЦК.

Значно зростуть штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку.

Сьогодні вступає в силу закон про мобілізацію – основні положення

Також українцям повідомили, що Міністерство оборони запускає мобільний застосунок Резерв+. Він надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

Зазначається, що в Києві військовозобов’язані зможуть оновити облікові дані через центри надання адміністративних послуг.

Нагадуємо основні положення закону:

Усі військовозобов’язані протягом 60 днів повинні уточнити свої данні. Це можна зробити 3 способами: самостійно прийти у військкомат, у ЦНАП, або ж зареєструватися в електронному кабінеті.

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби.

Покарання за ухилення від мобілізації: ухилянтам загрожують штрафи від 17.000 до 25.000 грн. За несплату штрафів можливий арешт майна та списання коштів з рахунків.

Кримінальна відповідальність загрожує тим, хто не явився в ТЦК після особисто врученої повістки після проходження ВЛК.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

Необхідність обов’язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Це стосується і чоловіків, яким від 18 до 25 років.

Визнані обмежено придатними мають повторно пройти ВЛК.

Наразі українські чоловіки за кордоном можуть оновити свої дані у ТЦК лише на території України. У червні для тих, хто перебуває за кордоном, передбачать можливість оновити свої військово-облікові дані за допомогою електронного кабінету. Також це можна буде зробити у консульствах.

Як ми повідомляли раніше, кожен військовозобов’язаний отримає спеціальний код від ТЦК. Його вклеюватимуть у військовий квиток. Такий код дозволить працівникам ТЦК при перевірці документів визначати, чи оновила особа свої дані.

Оновити свої дані онлайн військовозобов’язані чоловіки зможуть через мобільний застосунок «Резерв+». Цей додаток запустило Міністерство оборони.

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