Який документ підтверджує місце проживання і як його отримати

Як українцям отримати документ, який підтверджує місце проживання, куди звертатися і який алгоритм дій.

Відомості про місце проживання особи підтверджує витяг із реєстру територіальної громади.

Про це повідомила Державна міграційна служба України, передає НСН.

Місце проживання українці можуть підтвердити, отримавши витяг з реєстру територіальної громади

Відомості про місце проживання особи підтверджує витяг із реєстру територіальної громади. Він видається органом реєстрації або центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) у паперовій формі за зверненням особи.

Суб’єкт звернення для отримання витягу може також звернутися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до:

паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;

паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;

витягу з реєстру територіальної громади.

Як зареєструвати місце проживання у ЦНАП

Для реєстрації місця проживання подаються наступні дані та документи:

ПІБ, стать, дата та місце народження, відомості про громадянство;

адреса помешкання, де реєструватиметься місце проживання та адреса попереднього місця проживання;

контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);

паспортний документ (ПГУ, ППП, ПТП, ПБ);

для дітей віком до 14 років — свідоцтво про народження, а у випадку, коли батьки мають різне громадянство — довідка про українське громадянство;

для осіб, які декларують місце свого проживання на підставі ППП або ПТП, — паспорт іноземця або особи без громадянства (з перекладом);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР);

реєстраційний номер облікової картки платників податків;

документ про перебування на військовому обліку;

для реєстрації місця проживання дитини — прізвище, ім’я та по батькові, контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) батьків або інших законних представників;

дані власника/співвласників житла (паспорт, РНОКПП, контактні дані тощо).

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