“Чорний список” на виїзд з України – які 7 підстав обмежують право на перетин кордону

Які існують підстави для обмеження права громадян на виїзд з України. Кому можуть заборонити поїхати за кордон.
Виїзд за кордон для будь-якої людини потребує певний перелік документів, а також дозвіл на перетин.
Більшість українців, особливо військовозобов’язаних, не мають право залишати Україну, однак є громадяни, яким це дозволено. Але, щоб без проблем залишити Україну, слід перед тим перевірити чи є в особи заборони на виїзд.
Про це пише НСН з посиланням на Телеграф.
Як мовиться в законі “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, затвердженим Верховною Радою, є 7 підстав на тимчасові обмеження на виїзд за кордон.
Виїзд з України можуть заборонити, коли існує:
- заборгованість зі сплати аліментів;
- рішення суду про заборону виїзду за кордон;
- порушення проти українця кримінальної справи або відбування покарання;
- володіння особливою інформацією, яка є державною таємницею.
- громадянин перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду;
- громадянин є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента;
- у разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення.
Як перевірити, чи є заборона виїзду за кордон
Одним із найпоширеніших та надійних способів дізнатися, чи можна тобі виїздити за кордон, є письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.
Щоб подати письмовий запит, потрібно вказати: ПІБ, місце проживання чи перебування та реквізити документа, що посвідчує особу. яка подає запит. Запит можна здати в канцелярію чи надіслати на поштову адресу центру.
Є ще інші спроби, як перевірити, чи заборонено особі перетинати кордон:
- Реєстр боржників
- Реєстр судових рішень
- Реєстр виконавчих проваджень
- Реєстр заборгованості по податках
- Реєстр по штрафах за порушення ПДР
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