“Заборона на виїзд чоловіків за кордон після війни”: в МВС офіційно це прокоментували

«Заборона на виїзд чоловіків за кордон після війни» – озвучено офіційну позицію МВС України з даного приводу, передає НСН. Нагадаємо, з такою пропозицією виступив екс-радник міністр внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Вона викликала бурхливу і негативну реакцію у суспільстві.

А у прессслужбі МВС України підкреслюють: керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко вже не є радником міністра внутрішніх справ, а його публічні висловлювання слід вважати його особистою думкою.

“На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ”, — зазначила речниця міністерства Марʼяна Рева

Також в міністерстві підкреслили, що озвучена Денисенком пропозиція заборонити чоловікам виїздити з України навіть після війни є його особистою думкою.

“Прохання не вважати це позицією МВС України”, – наголосили там

Заборона на виїзд чоловіків за кордон після війни: що запропонував Денисенко

Колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував зберегти заборону на виїзд чоловіків за кордон і після війни – принаймні на 3 роки. Цю пропозицію він аргументував тим, що після зняття діючих обмежень з країни виїде ще мільйон громадян.

“Я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на 3 роки. Інакше ми просто не збережемося як нація”, – написав він вранці

Коли у суспільстві почали критикувати його, Вадим Денисенко відреагував на хвилю невдоволення в Мережі. Зокрема він наголосив, що мав на увазі саме “обмеження”, а не “заборону”. Хоча наведені ним винятки із “обмежень” передбачають лише виїзд “на лікування, в тому числі ПТСР”, а також “право на відпустку за кордоном, відрядження” для “військових, особливо тих, які пройшли бойові дії”.

Денисенко наголосив, що без цих “обмежень” в Україні збільшиться частка мігрантів з Азії.

“Якщо не буде таких обмежень, в кращому випадку, протягом наступного десятиліття сюди буде завезено 2-3 млн жителів Азії. Тобто, мінімум, 7-8% населення України будуть вихідцями з тих широт, а за 20 років всі 15-17%. (…) Ми маємо просто дати відповідь на одне питання: ми за права людини чи за збереження нації. Якщо хочете більш пафосно: ми за те, щоб все було як до 24.02.22 чи будемо будувати Ізраїль?” – написав він

Також Денисенко наголосив, що від січня вже не є радником голови МВС, а його висловлювання слід вважати особистою думкою.

Ще новини України: Виїзд за кордон чоловіків – хто з військовозобов’язаних зможе залишити Україну з 1 серпня