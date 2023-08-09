Українці можуть отримати допомогу у вигляді продуктових наборів, а також одяг, засоби гігієни, канцтовари і дитячі іграшки від Благодійного фонду «БОН».

Для цього потрібно заповнити відповідну гугл-форму, передає НСН.

Допомога Bon box. Що це таке?

Набір Bon box включає товари першої необхідності – це можуть бути продукти харчування, засоби гігієни для дітей та дорослих, одяг, корм для домашніх тварин, дитячі іграшки та канцтовари.

Хто може отримати допомогу?

На допомогу можуть розраховувати одинокі мами, чиї чоловіки захищають територіальну цілісність України або загинули внаслідок бойових дій.

Як подати заявку?

Для цього потрібно заповнити та надіслати онлайн форму за цим посиланням.

Вкажіть наступну інформацію:

e-mail

коротко опишіть свою ситуацію (кількість дітей / наслідки російського вторгнення / чи були змушені покинути свій будинок)

вкажіть, яка саме допомога вам потрібна (підгузки, дитяче харчування, продукти, засоби особистої гігієни, одяг тощо)

додайте скан-копію документа, що підтверджує звернення заявника (паспорт громадянина України та ІПН або ID коротка, військовий квиток, витяг з наказу про мобілізацію, повідомлення про потрапляння в полон, повідомлення про зниклого безвісти)

ПІБ

номер телефону

місто та номер відділення Нової Пошти для отримання допомоги

Після оформлення заявки з вами зв’яжеться волонтер фонду.

Увага! Надана допомога зобов’язує отримувача допомоги зробити фото/відео-звіти боксу

Благодійний фонд «БОН» ще з 2014 року займається допомогою за різними напрямками.

Після повномасштабного вторгнення росії волонтери фонду першочергово надають підтримку громадянам, які постраждали через війну, військовим та медикам.

Ще новини України: Період виплат ВПО змінили – коли чекати на допомогу