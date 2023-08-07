Період виплат ВПО змінили – коли чекати на допомогу

В Україні змінено період виплат ВПО. Зміни впроваджуються згідно з Постановою КМУ.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709, яку розробило Мінсоцполітики, змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, йдеться у повідомленні.

Відтак, починаючи із серпня і надалі буде два виплатних періоди допомоги людям, які оформили виплати ВПО – до 15 і 28 числа.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Також, згідно з рішенням уряду, від 1 серпня виплати для ВПО будуть призначатися лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім’ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Від 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:

придбали новий транспортний засіб (від року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.

Якщо маєте питання щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

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