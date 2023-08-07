У Нацбанку повідомили, на скільки зросте зарплата в Україні у 2023 році

Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

Такі цифри містяться в “Інфляційному звіті”, опублікованому Національним банком, повідомляє НСН з посиланням на Цензор.Нет.

Цей прогноз трохи кращий за квітневий. Тоді НБУ очікував зростання реальної зарплати на 3,7%.

НБУ відзначає певне поліпшення фінансового стану домогосподарств. Його причини – конкуренція підприємств за кваліфікованих працівників, пожвавлення економічної активності, а також виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовим.

Оцінки за податковими даними та вакансіями на сайтах пошуку роботи свідчать про подальше зростання номінальної оплати праці.

А за даними щодо виплат зарплат на картки банків – зростала й оплата праці у реальному вимірі. Це зокрема пояснюється й сповільненням інфляції, зазначають в НБУ.

При цьому вагому підтримку доходам населення дають, як і раніше, соціальні виплати та індексація пенсій.

В НБУ вважають, що відновлення економіки зумовлюватиме подальше пожвавлення попиту на робочу силу. Це підтримуватиме значні темпи росту номінальних доходів.

“Підвищення трудових доходів у реальному вимірі відновиться в поточному році, проте темпи залишатимуться доволі низькими через усе ще високу інфляцію та повільне зростання продуктивності”, йдеться у звіті.

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