Без підвищення пенсійного віку обійтися не вдасться – до чого готуватися українцям

Після закінчення війни в Україні постане питання підвищення пенсійного віку. Чому без нього не обійтися і до чого готуватися українцям розповідає НСН

В Україні після закінчення повномасштабної війни знову постане питання перегляду пенсійного віку. Наразі офіційно ні в Кабміні, ні в парламенті розповідати про подібні плани не хочуть, питання традиційно викликає резонанс, проте у владі добре розуміють – іншого варіанта немає.

У всіх європейських країнах, окрім України, вік виходу на пенсію підвищили ще кілька років тому. Про те, коли та як можуть переглянути правила, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсійний вік мали підняти ще шість років тому, але натомість знизили пенсії

МВФ наполягав на тому, щоб пенсійний вік в Україні підвищили ще 2016-го. Тоді уряд кардинально виступив проти такого непопулярного кроку. І хоча у більшості країн Європи пенсійний вік уже підвищили, українці все ще можуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

2017-го замість підвищення пенсійного віку для всіх запровадили гнучкий коридор. Хто виконав вимоги щодо стажу, може виходити на пенсію у 60, а решта – у 63 та 65 років. Крім того, в Україні знизили усі майбутні пенсії на 25%. Стільки коштує збереження українцям низького пенсійного віку.

Наприклад, цього року із 35 роками стажу та середньою зарплатою можна отримувати пенсію у розмірі близько 4,3 тис. грн. Якби у 2017-му правила не змінили, то українець із такими ж умовами отримував би пенсію цього року у розмірі 5,7 тис. грн. Тобто, щоб дати можливість українцям раніше вийти на пенсію, розмір виплат для всіх зменшили. Зробили це, змінивши формулу розрахунку пенсії. Раніше за кожен відпрацьований рік можна було претендувати на 1,35% розрахункового заробітку, зараз – лише 1%.

Чому без підвищення пенсійного віку обійтися не вдасться

У комітеті з питань соцполітики OBOZREVATEL не стали офіційно коментувати ідею підвищення пенсійного віку, оскільки вона не має особливої популярності серед українців і традиційно викликає невдоволення. Однак при цьому і в комітеті, і в уряді погоджуються: без підвищення пенсійного віку не обійтись, рано чи пізно це станеться.

“До кінця війни це питання не порушуватиметься”, – пояснити у профільному комітеті Ради

Далі є два варіанти розвитку ситуації. Перший – пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий – пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від багатьох факторів: і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог міжнародних кредиторів України.

Важливо відзначити: депутати та Кабмін останні, хто хоче підвищити пенсійний вік, і так було завжди. Наприклад, у 2017-му заради того, щоб зберегти можливість виходу на пенсію у 60, зважилися навіть скоротити пенсії на чверть, які й без того були одними з найнижчих у Європі.

Вчена Лідія Ткаченко розповідає OBOZREVATEL: і зараз, без змін пенсійного віку, українців, які виходять на заслужений відпочинок у 65 та 63 роки, буде більше. Так, цього року для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу. У середньому українці, які досягають 60-річчя, мають 32 роки стажу. Тобто для більшості таку вимогу виконати нескладно. Але щороку вимоги до стажу зростатимуть, доки він не досягне 35 років (по 12 місяців на рік).

Тобто вже за два роки більшість українців не зможе виконати вимогу щодо стажу, і їм доведеться працювати до 63 чи 65 років.

“Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучитися з критеріями за стажем. Більшість буде розраховувати на пенсію в 63 і 65 років, їм не вистачатиме стажу”, – каже Ткаченко.

Чому без підвищення пенсійного віку не впоратися і що ще потрібно змінити

У Європейському Союзі чоловіки в середньому виходять на пенсію 64,3, а жінки – 63,5 років. При цьому більшість країн встановили вік виходу на пенсію у 65 років. Навіть багаті країни не можуть дозволити собі низький вік виходу на пенсію.

В Україні ж співвідношення працюючих до пенсіонерів вже на рівні один до одного. Тобто, кожен українець зі своєї білої зарплати утримує одного пенсіонера. І якщо це зарплата в конверті, а офіційно сплачують лише 6700 грн, то соціальний внесок становить лише 1474 грн. І це в той час як мінімальний розмір пенсії становить 2093 грн.

Після закінчення війни на Україну чекає складний період відновлення економіки. Демографи не очікують різкого поліпшення ситуації, а співвідношення пенсіонерів до працюючих спочатку може навіть зменшитися, оскільки зараз Пенсійний фонд фактично рятують військові, які сплачують внески зі своїх зарплат.

При цьому важливо також змінити ситуацію на ринку праці. З одного боку, державі доведеться підвищити пенсійний вік, а з іншого – вона на законодавчому рівні має боротися з дискримінацією літніх співробітників. Ситуація, коли роботодавці одразу в оголошеннях вказують бажаний вік співробітника, – незаконна ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні Європи.

Крім того, необхідно змінювати і підхід до охорони здоров’я, профілактики захворювань, щорічних оглядів. Наразі українець, який дожив до пенсії, має шанс прожити до 74 років, жінка – до 85 років. Це один із найнижчих показників.

У будь-якому випадку без підвищення пенсійного віку обійтися не вдасться. Навіть якщо це рішення і відкладуть до 2028-го, вже зараз українцям варто готуватись до довгої кар’єри.

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