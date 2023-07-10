Чи зараховується стаж під час простою підприємства через війну – ПФУ

Через війну деякі підприємства змушені припинити свою діяльність. Відповідно у працівників виникає питання, чи зараховуватиметься стаж під час простою підприємства

Відповідь на це питання дали в Пенсійному фонді під час прямої лінії з пенсійних питань. Про це розповідає НСН з посиланням на social.com.ua.

Чи зараховується стаж при зупинці підприємства через війну

У ПФУ пояснили, що якщо виплачується офіційно мінімальна заробітна плата (у розмірі 6 700 грн), то до стажу зараховується повний місяць. Оскільки для зарахування одного місяця страхового стажу необхідно, щоб було сплачено мінімальний внесок, який обчислюється від мінімальної заробітної плати.

Якщо ж виплачується лише частина суми або її половина, то стаж зараховуватиметься пропорційно до суми внеску.

Чи зараховується стаж під час простою підприємства через війну

Зазначимо, що простій виробництва – це призупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних чи технічних умов, необхідних для виконання роботи, непереборною силою чи іншими обставинами.

Які умови виходу на пенсію у 2023 році

Для того, аби вийти на пенсію у 60 років у 2023 році потрібно мати не менше ніж 30 років страхового стажу.

Нагадаємо, щорічно страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році складе 35 років.

Якщо людині цьогоріч виповнюється 60 років, але у неї менш як 30 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, що дає право на призначення пенсії у 65 років – 15 років.

Зазначимо також, що нещодавно Уряд ухвалив рішення, що українцям на окупованих територіях виплачуватимуть пенсію за умови, якщо вони не отримують пенсії від РФ.

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