В Україні змінили правила нарахування пенсії під час війни – що відомо

Пенсійний фонд України повідомив про зміну правил нарахування пенсії. Який період роботи виключать із розрахунку

Українцям, які зараз виходять на заслужений відпочинок, не включають період роботи під час війни у розрахунок пенсії. Як це вплине на розмір майбутніх виплат, роз’яснили в ПФУ.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

При розрахунку пенсії одним із найважливіших показників є індивідуальний коефіцієнт зарплати. Цей коефіцієнт – це зіставлення зарплати, яку отримував майбутній пенсіонер, із середньою зарплатою по Україні. Чим вища була його власна зарплата, тим вищим буде й цей коефіцієнт, А отже, людина зможе розраховувати на більшу пенсію.

Але за довге трудове життя навряд чи кому вдається усі роки отримувати високу зарплату. І мабуть у кожного знайдеться такий період, який “потягне” його пенсію донизу. Тому закон дозволяє українцям вилучили до 60 календарних місяців, коли вони отримували низьку зарплату, із розрахунку пенсій.

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Але є дві умови: ці місяці, що будуть вилучені, мають іти поспіль. А вилучений період не повинен перевищувати 10% від страхового стажу майбутнього пенсіонера.

Крім того, закон дозволяє також вилучати із розрахунків понад цю норму ще й період роботи під час карантину (і шести місяців після його скасування) та під час воєнного стану (і трьох місяців після його скасування). Адже через карантин, а згодом і через війну багато українців втратили значну частину своїх зарплат.

Крім війни та карантину можна також за бажанням майбутнього пенсіонера вилучати з розрахунку такі періоди:

строкової військової служби,

навчання;

догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При цьому стаж, який був зароблений у періоди низької зарплати, зараховується. Не беруть у формулу розрахунку пенсії лише зарплату за цей період. Наприклад, якщо упродовж року під час війни ви отримували мізерну зарплату, то цей річний стаж із розрахунку не вилучають. А от зарплату, яку ви отримували в цей період, у розрахунок не беруть.

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