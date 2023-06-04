Що треба зробити, щоб не втратити трудовий стаж для пенсії

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Для виходу на пенсію українці повинні мати певний трудовий стаж.

Будь-яка помилка в записах у трудовій книжці може негативно позначитися на сумі виплат, які отримує пенсіонер.

Видання «На пенсії» розповіло, як мають вестися записи у трудовій книжці, щоб не втратити трудовий стаж, передає НСН.

Що входить до страхового стажу

Згідно із Законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до страхового стажу в Україні входить:

трудовий стаж до 1 січня 2004 року;

навчання у закладах освіти, на курсах підготовки кадрів та підвищення кваліфікації з денною формою навчання до 1 січня 2004 року;

офіційна робота з 1 січня 2004 року, в якій щомісячно здійснюються внески у Пенсійний фонд;

служба в армії та участь у військових діях;

догляд за дитиною до трьох років;

перебування на обліку в Центрі зайнятості.

Усі ці пункти обов’язково мають бути документально підтвердженими.

Крім того, до страхового стажу можуть зараховувати періоди догляду за певними категоріями осіб (це передбачено Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Відповідно до законодавства до страхового стажу можуть зарахувати періоди догляду за:

особою з інвалідністю I групи;

за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду;

за дитиною з інвалідністю;

за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

Водночас людина, яка здійснює догляд, має відповідати таким критеріям на момент його здійснення:

бути працездатною (не досягнути пенсійного віку та не бути особою з інвалідністю);

не працювати в такий період;

отримувати в органах соцзахисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Пенсійний фонд України (ПФУ) може відмовити в зарахуванні певного періоду робочого стажу. Це відбувається, якщо сторінки трудової книжки заповнені з порушенням вимог.

Що потрібно зробити, щоб не втратити трудовий стаж

Усі записи у трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого терміну, а в разі звільнення – у день звільнення.

Записи виконуються арабськими цифрами (число та місяць двозначними). Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу 5 січня 1993 року, у трудовій книжці записується “05.01.1993”.

Записи виконуються акуратно, кульковою ручкою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і засвідчуються печаткою.

Якщо у ПФУ відмовили в зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку, то у такому випадку необхідно звернутися до суду та визнати дії Фонду протиправними.

Також необхідно перевіряти не лише записи у паперових трудових книжках, але й в електронних. Якщо підприємство ще працює, то можна виправити помилки, а якщо – ліквідовано, то зробити це буде набагато складніше, доведеться звертатися до суду.

Ще новини України: Розрахунок середньої зарплати по-новому – які зміни вніс уряд